Schuttevaer Premium ‘Werkgevers in de binnenvaart hebben te weinig aandacht voor scholing personeel’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 25 mei 2021, 17:30

Werkgevers in de binnenvaart moeten voor een veilige navigatie meer investeren in de kennis en kunde van personeel. Dat kwam vrijdag 21 mei naar voren in een uitzending van Studio Schuttevaer, waar werd gesproken over toenemende communicatieproblemen tijdens de vaart en de invoering van Engels als tweede voertaal in de binnenvaart.