Schuttevaer Premium Zware Kees: Gijzeling

20 mei 2021, 20:00

Het is niet hun geluksdag. Pompiliu en Marcasteribil, twee Roemeense tourbuschauffeurs zijn met hun bus onderweg naar een vakantiebestemming nabij Dürres in Albanië. De reis, met 26 passagiers aan boord, voert via de E851 naar de kust. De stemming aan boord is prima, straks strand en zon aan de Middellandse Zee!