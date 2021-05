Schuttevaer Premium [VIDEO] Grootste Britse cruiseschip ooit feestelijk gedoopt tot ‘Iona’ Facebook

Twitter

Southampton 20 mei 2021, 14:59

Het nieuwe cruiseschip van P&O cruises is officieel gedoopt tot ‘Iona’. Het is het grootste Britse cruiseschip ooit. De officiële ceremonie voor het 345-meter lange schip was in Southampton.