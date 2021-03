Schuttevaer Premium Duizenden banen weg bij Duitse scheepsbouw Facebook



HAMBURG 08 maart 2021, 15:00

De Duitse scheepsbouw heeft noodgedwongen honderden banen geschrapt en duizenden staan op de tocht. De grootste klap gaat vallen bij de Meyer Werft in Papenburg, waar naar schatting 1800 banen verdwijnen. Op de tweede plaats staan de MV Werften met vestigingen in Wismar, Stralsund en Rostock-Warnemünde waar een derde van de 3100 arbeidsplaatsen verdwijnt. Het moederbedrijf Genting in Maleisië verkeert in zwaar weer en heeft zelfs al opdrachten gestopt.