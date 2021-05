Opnieuw Kamervragen over status bruine vloot: ‘Wanneer mogen ze weer varen?’ Facebook

Den Haag 18 mei 2021, 16:20

‘Wanneer en hoe mag de bruine vloot weer gaan varen?’ en ‘Waar blijft de financiële steun?’ dat zijn de belangrijkste vragen van de VVD-Kamerleden Thierry Aartsen en Aukje de Vries aan demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (CDA). Met de vragen proberen de Kamerleden duidelijk de bruine vloot op de agenda te houden.

1 / 1 De VVD-Kamerleden willen weten hoe het ervoor staat met de bruine vloot. (Foto Scheepspost) De VVD-Kamerleden willen weten hoe het ervoor staat met de bruine vloot. (Foto Scheepspost)

De VVD-Kamerleden laten er geen gras over groeien. In februari stelden zij eerder vragen over de status van de bruine vloot en de beloofde financiële steun. Hierop kwam 28 april antwoord. Nu al volgen de bovenstaande vragen.

De Kamerleden willen graag weten wanneer de bruine vloot weer mag gaan varen en wanneer schepen weer gasten aan boord mogen ontvangen. Ook vragen zij zich af of er al met de sector is gesproken over een protocol om veilig te varen, met het oog op het coronavirus.

15 miljoen steun

Daarnaast stellen zij, net als in februari, vragen over de beloofde financiële steun van 15 miljoen euro. Deze compensatie is al in september vorig jaar vastgesteld, maar over de invulling hiervan heerst nog onduidelijkheid. Keijzer liet in de vorige beantwoording weten in mei met duidelijkheid te komen.

De VVD-Kamerleden herinneren de demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met deze vragen nogmaals aan dat feit. Zij willen graag de hoofdlijnen van de invulling van deze regeling weten.

Staat van de bruine vloot

Aartsen en De Vries benoemen ook nog dat Keijzer eerder aan heeft gegeven dat de ergste nood er af is voor de sector. De VVD krijgt, zo zeggen de Kamerleden, echter andere signalen. Om die reden willen zij graag opheldering over hoe het er nu voor staat in de sector.

(Jelmer Bastiaans)