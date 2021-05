Schuttevaer Premium Staatssecretaris Keijzer hint op verlenging steunpakketten bruine vloot Facebook

De steunpakketten voor de chartervaart worden verlengd in het derde kwartaal. Over de daadwerkelijke invulling is nog geen duidelijkheid. Dat blijkt uit de beantwoording van staatssecretaris Mona Keijzer op Kamervragen over de financiële steun voor de bruine vloot.