Bij laagwater kun je ‘op Big Data wel peilen’

Directeur Menno Menist van onderzoeksbureau Panteia pleit voor meer gebruik van big data in de binnenvaart. Dat zei hij tijdens het Laagwater event 2021 waar hij te gast was.

Terugkijkend naar het lage water in 2018 ziet Menist het volgende. ‘Er ging veel goed. Veel lading is gewoon geleverd. Soms wel tegen te hoge kosten.’ Echter waren er wel degelijk problemen. ‘Wat er misging is de informatie-uitwisseling. Hoewel schipper en verlader soms goed samenwerkten was er geen duidelijke informatie over wat er buiten hen gebeurde.’

‘Laagwater, maar ook hoog water, zorgt voor veel onrust. Een beetje onrust op zijn tijd is niet erg, maar dit was te veel. De leveringszekerheid kwam in het geding en dan ontstaat er veel onrust in de transportsector.’

Om die problemen in informatie-uitwisseling tegen te gaan is Panteia samen met 4shipping begonnen met de Blauwe Golf. Met als hoofddoel het verhogen van de leveringszekerheid. De Blauwe Golf is begonnen in Twentekanalen biedt schippers een routeplanner. Zo worden er actuele sluiswachttijden gegeven. ‘Daarnaast is er de modaliteitsplanner. Hierbij is het makkelijk te communiceren tussen transport op de weg, het spoor en over water.’ Inmiddels is er Blauwe Golf Verbindend. Waarbij Rijkswaterstaat en verschillende provincies samen werken om de benodigde data op de juiste plek te krijgen.

De Blauwe Golf zou er ook voor moeten zorgen dat er beter omgegaan kan worden met laagwater. ‘Laagwater kunnen we aan zien komen. Hoelang het duurt weten we niet, maar wanneer het komt is duidelijk. Als je aan de hand van data laagwater ziet aankomen dan moeten we anticiperen. Waar kunnen we voorraad van te voren beter neerleggen. Anticiperen is ook schepen voor het lage water naar de juiste plek brengen’ zegt Menist. ‘Maar hiervoor moet wel samengewerkt worden. De nodige data is er, maar deze is gefragmenteerd.’

Samenwerking is belangrijk in het verhaal van Menist. ‘Maar samenwerken gaat lastig. Partijen bij elkaar brengen is moeizaam. Maar we blijven het proberen.’

