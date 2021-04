Curator superjachtwerf Nobiskrug ziet kans op doorstart groeien Facebook

Twitter

Email RENDSBURG 29 april 2021, 15:05

De failliete Nobiskrug-scheepswerf in het Duitse Rendsburg heeft het internationaal adviesbureau PwC met de verkoop van het bedrijf belast. Een aantal dagen geleden werd de scheepswerf failliet verklaard, omdat orders vanwege de Coronacrisis uitbleven.

1 / 1 Nobiskrug is gespecialiseerd in het bouwen van superjachten. (Foto Nobiskrug) Nobiskrug is gespecialiseerd in het bouwen van superjachten. (Foto Nobiskrug)

Het doel van de curator, Hendrik Gittermann, is om voor eind juni een investeerder te vinden. Zo kunnen de activiteiten op de werf door blijven gaan en personeel aanblijven. De verkoop staat gepland voor 1 juli 2021.

In de afgelopen twee weken hebben verschillende potentiële investeerders uit Duitsland en het buitenland al hun belangstelling getoond, voegde Gittermann toe. Medio mei 2021 moeten indicatieve biedingen ingediend worden. Begin juni wordt een groep bieders dan benoemd voor verdere onderhandelingen. Timo Klees van PwC is al wereldwijd op zoek naar potentiële investeerders, die in de komende dagen dan een informatiepakket ontvangen en een uitnodiging om te bieden. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat Nobiskrug bijzonder interessant zal zijn voor andere scheepsbouwers en spelers in de maritieme industrie, die gebruik zullen kunnen maken van de werf en de expertise van het personeel’, aldus Klees.

De gehele scheepswerf, met faciliteiten en het bedrijfsterrein inbegrepen, staat te koop.

Eerder werd het personeelsbestand al teruggebracht van 470 naar 330, maar die afslankoperatie hielp niet voldoende. Moederbedrijf Privinvest investeerde in de afgelopen jaren 180 miljoen euro in de werf. De vakbond IG Metall en de ondernemingsraad waren naar eigen zeggen niet op de hoogte gebracht van de faillissementsaanvraag. Zij noemen dat ‘ergerlijk en onacceptabel’. (Robin van den Bovenkamp)