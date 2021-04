Schuttevaer Premium Superjachtbouwer Nobiskrug vraagt faillissement aan Facebook

Twitter

Email RENDSBURG 26 april 2021, 10:19

Scheepswerf Nobiskrug, bouwer van superjachten in het Duitse Rendsburg, heeft het faillissement aangevraagd. Dat meldt onder meer de NDR. De werf is door het uitblijven van nieuwe orders en de Coronacrisis in problemen geraakt.