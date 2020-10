Schuttevaer Premium Superjacht van 300 miljoen valt scheef in droogdok Facebook

Twitter

RENDSBURG 30 oktober 2020, 11:00

Een 124 meter lang superjacht is dinsdagavond 27 oktober scheefgevallen in het droogdok van Nobiskrug in het Duitse Rendsburg. Dat gebeurde toen er al water in het dok stond.

1 / 1 Luchtfoto van de werf Nobiskrug. (Foto Nobiskrug) Luchtfoto van de werf Nobiskrug. (Foto Nobiskrug)