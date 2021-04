Schuttevaer Premium ASV en EOC versturen brandbrief over bijmengen biodiesel FAME Facebook

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en EOC Scheepsverzekeringen hebben samen een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Ze maken zich zorgen over de bijmenging van biobrandstoffen in gasolie en met name FAME. (Geen abonnee? U kunt wel Studio Schuttevaer over dit onderwerp kijken)