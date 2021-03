Schuttevaer Premium Staatssecretaris Barbara Visser doopt Hydrograaf H8201 op afstand Facebook

Den Haag 03 maart 2021, 15:00

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft vrijdag 26 februari het onderzoeksvaartuig Hydrograaf H8021 op een uitzonderlijke manier gedoopt. In haar kantoor in Den Haag drukte zij op een grote rode knop, waarna gelijktijdig in Den Helder de champagne tegen de boeg van het schip kapotsloeg.