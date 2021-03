Schuttevaer Premium Seafar wil personeelstekort oplossen met (semi-)autonome schepen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 01 maart 2021, 10:02

Het Vlaamse Seafar wil dat in toekomst veel schepen (semi-)autonoom gaan varen. De poedertanker Gamma en het containerschip Deseo varen al op deze manier. Vanuit het controlecentrum van zijn bedrijf in Antwerpen sprak Seafar-directeur Louis-Robert Cool hier vrijdag 26 februari over in een uitzending van Studio Schuttevaer.