Schuttevaer Premium Studio Schuttevaer: 'Inhaalslag achterstallig onderhoud maakt binnenvaart de sluitpost'

Twitter

ROTTERDAM 15 februari 2021, 11:04

De binnenvaart is kind van de rekening bij het inhalen van achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat. Dat zei Leny van Toorenburg, hoofd Nautisch-Technische zaken bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, vrijdag 12 februari in Studio Schuttevaer. Onlangs luidde BLN-Schuttevaer in samenwerking met evofenedex, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Waterbouwers de noodklok over de vele stremmingen en storingen op de vaarwegen in Zuid-Nederland.