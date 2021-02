Patrouilleboot politie loopt vast op Maas en maakt slagzij Facebook

Een patrouilleboot van de politie is donderdagavond op de Maas tussen Herten en Linne, niet ver van Roermond, vastgelopen. Het schip maakt slagzij, zei een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. De bemanning is in veiligheid. Niemand raakte gewond.

Aan boord waren vier agenten. Zij wisten zich via een rubberboot in veiligheid te brengen. Geprobeerd wordt de boot los te trekken en weg te slepen. Volgens de woordvoerder is onzeker of dat donderdagavond nog gaat lukken.

Het ongeluk gebeurde rond 18.35 uur. De boot ligt stil en onder een hoek van 45 graden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Volgens de woordvoerder lijkt het erop dat de boot is vastgelopen op een zandbank.

