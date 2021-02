Schuttevaer Premium Zeldzame heilbot uit zuidelijke Noordzee levert €287 op Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 09 februari 2021, 15:00

De zee zit soms vol verrassingen. Dat wisten de ervaren opvarenden van de OD-6 Zelden Rust inmiddels al lang, maar dit keer waren ze toch verbaasd. Immers een heilbot in de zuidelijke Noordzee is een zeldzaamheid. Deze platvisreus vertoeft niet graag in dit deel van de Noordzee maar houdt zich voornamelijk op boven de 58e breedtegraad en het liefst nog noordelijker.