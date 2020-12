Kapseizen UK-171: ‘Het ging zo bizar snel’ Facebook

Kotter TH-10 Dirkje uit Tholen redde woensdag de driekoppige bemanning van de UK-171 uit Urk, nadat dat schip kapseisde. De bemanning doet z’n verhaal.

Eigenlijk was het al te licht woensdag. Toch besloot de stuurman van kotter TH-10 Dirkje nog een laatste trek te doen, in de buurt van de UK-171, om garnalen te vangen net boven Rottum. In z’n ooghoek zag de stuurman wel garnalenkotter UK-171 liggen. ‘Zwaar aan de netten en ineens helde het schip over. Dat ging zo bizar snel’, vertelt Johan Baaij van Zeevisserijbedrijf P.A. Baaij uit Tholen waartoe de TH-10 behoort.

‘Onze bemanning aarzelde geen seconde en haalde direct de netten op en ging naar de Uk-171 toe om te helpen. Die redding gebeurde in een split second. De schipper lag te rusten, maar die stond direct helemaal aan. De mannen waren nat. We hebben bemanning van de TH10 hebben ze koffie, droge kleren en een warme douche aangeboden. In de tussentijd was de Kustwacht gealarmeerd welke een reddingsboot stuurde.

Baaij regelt voor het visserijbedrijf de zaken op de wal. ‘Woensdag hoorde ik dat er iets was gebeurd met een kotter. Normaal vissen wij niet zo vaak in het noorden, maar ja, door COVID-19 zijn de visprijzen zo absurd laag dat we op garnalen zijn gaan vissen.

Koude zee

Baaij moet er niet aan denken als de TH-10 niet in de buurt was geweest. ‘Het was een vlakke zee, maar het is toch koud en en die mannen waren nat. Onze bemanning heeft super goed gehandeld. Niks dan lof voor de schipper en de bemanning. Vissen blijft toch een gevaarlijk beroep. Daar denk je wellicht aan de wal nauwelijks over na. En nu zie je weer hoe belangrijk het is om die trainingen te doen. Diverse keren per jaar doen wij de bemanningen onze man-over-boord-training.’ Ook cursussen en veiligheidstrainingen worden er op de wal gevolgd.

Over de oorzaak van het ongeluk wil Baaij niet speculeren. ‘Er wordt geïnsinueerd dat er containers liggen, maar het kan ook een wrak zijn. Van de meeste wrakken weten we de plek. 100 meter mis is voor een visser heel veel.’

De TH-10 komt vrijdag weer in aan in Nederland. (Rene Quist)