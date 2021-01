KNRM rukt recordaantal keer uit door corona Facebook

IJmuiden 10 januari 2021, 16:46

Schepen en strandvoertuigen van de KNRM zijn afgelopen jaar 2633 keer gealarmeerd om zeevarenden, watersporters maar ook wandelaars en mountainbikers assistentie te verlenen dan wel te redden. Dat is meer dan ooit in de 196 jaar van het bestaan.

1 / 1 Een gezamenlijke actie van de reddingsboot Jeanine Parqui van het station Hoek van Holland en de SAR helicopter van de Kustwacht. (Foto KNRM) Een gezamenlijke actie van de reddingsboot Jeanine Parqui van het station Hoek van Holland en de SAR helicopter van de Kustwacht. (Foto KNRM)

In de afgelopen jaren bleef het aantal inzetten ruim beneden de 2500. Volgens de KNRM is het grote aantal hulpverleningsacties mede het gevolg van de coronacrisis. Er gingen meer mensen het water op als alternatief voor een buitenlandse (zeil)vakantie maar vanwege het verbod op grote groepen verdeelde die mensen zich over meer schepen. Ook de onervarenheid speelde een rol. Veel mensen kochten of huurden voor het eerst een schip.

Vel van de hulpacties van de KNRM werden uitgevoerd op redelijk beschutte wateren zoals Randmeren, Marker- en IJsselmeer en de wateren binnen de Deltawerken. Opvallend, maar verklaarbaar door het stilliggen van de chartervloot, was het gedaalde aantal alarmeringen op de Waddenzee.

Surfdrama Scheveningen

Het jaar 2020 werd voor de KNRM overschaduwd door het drama met de vijf surfers die bij Scheveningen verdronken en het meisje dat bij Ameland door de zee werd meegesleurd en verdronk.

De 1400 vrijwilligers van de reddingsmaatschappij werden beperkt in de mogelijkheden wat betreft instructie- en oefenavonden. Maar door de strikte handhaving van de coronaregels bleef men zo goed als gevrijwaard van de ziektegevallen als gevolg van corona waardoor alle stations 24/7 en 366 dagen lang inzetbaar bleven.

Uit de meest recente acties, rond de jaarwisseling, blijkt hoe vaak de redders actief zijn op het land. De laatste actie van de brigade Noordwijk in 2020 was het van het strand halen van een wandelaar en de eerste in 2021 een zelfde operatie, met het strandreddingsvoertuig van een wandelaar uit de duinen.

Ter illustratie, het station Ter Heijde werd in 2020 65 maal gealarmeerd. Bij de daaropvolgende actie was 60 keer het strandreddingsvoertuig betrokken en 40 keer de reddingsboot Georg Dijkstra. De brigade in Schoorl noteerde een aantal repatriaties vanaf het landelijk bekende uitdagende MTB Parcours Schoorl naar de wachtende ambulance op de verharde weg.

Op het water verzorgde de brigade Enkhuizen op 4 januari de eerste actie, een medische evacuatie vanaf een zeiljacht terwijl de reddingsboten Uly uit Westkapelle en Zeemanshoop uit Breskens een dag later assistentie verleenden bij eenzelfde actie vanaf de loodsboot Pollux. (WdN) (Willem de Niet)