Reconstructie dodelijk vaarongeval sloep-duwboot Valkenburg

Hoe kon de dodelijke aanvaring tussen een duwboot en roeisloep in Valkenburg gebeuren? Op die vraag hoopte de politie met een reconstructie dinsdagavond op het Buitenwater in Valkenburg antwoord te krijgen.

Bij het ongeval kwam een 63-jarig lid van de roeivereniging Ferox uit Katwijk om het leven en raakte meerdere personen gewond toen een vrachtschip over een roeisloep voer. Uit meerdere hoeken werden opnames gemaakt om te kijken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Ten tijde van de aanvaring op dinsdag 13 oktober ( naar schatting 20.30 uur) was het al redelijk donker. Of de sloep verlichting, had is niet bekend. Een duwboot en duwbak met zand overvoer de sloep.

Het slachtoffer zat met zes anderen voor een training in de sloep. De zes anderen wisten zelf uit het water te komen. (Rene Quist)