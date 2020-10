Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Onzekerheid over kolenvervoer Facebook

ROTTERDAM 28 oktober 2020, 10:00

Onder invloed van de Chinese ban op kolenimport uit Australië, daalden vooral de huren voor de capesizers. Na een recordhoogte van bijna $ 35.000 per dag in oktober, daalden de huren nu naar circa $ 20.000 per dag en een verdere daling wordt verwacht.