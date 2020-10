Schuttevaer Premium P&O Ferries vervangt Pride of Hull na scheepsbrand door Pride of Bruges Facebook

Twitter

ROTTERDAM 21 oktober 2020, 16:40

De ferry Pride of Bruges van P&O Ferries gaat de Pride of Hull van dezelfde rederij vervangen op de veerdienst Hull-Rotterdam. Dat meldt het Belgische vakblad Flows. De Pride of Hull werd eerder deze week door brand getroffen.

1 / 1 Pride of Hull Pride of Hull