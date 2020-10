Schuttevaer Premium Ongekend lage waterstand: omvangrijke binnenvaart Paraguay valt stil Facebook

ASCUNCIÓN 18 oktober 2020, 12:57

Net als de Rijn heeft ook de belangrijkste rivier van Paraguay, die ook Paraguay heet, last van lage waterstanden. Het rivierpeil in de hoofdstad Ascunción daalde de afgelopen week beneden het recordpeil van -40 cm. Het vervoer via de binnenvaart over de Paraguay is vrijwel stilgevallen.

Het water staat inmiddels onder het record van 1969 en zal naar verwachting nog verder dalen (foto El Nacion)