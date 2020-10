Schuttevaer Premium Alma Prins benoemd tot hoofd Cargo en Offshore haven Amsterdam Facebook

Twitter

Amsterdam 11 oktober 2020, 10:15

Met ingang van 1 november is Alma Prins benoemd als hoofd van het nieuwe cluster Cargo & Offshore bij Port of Amsterdam. Deze vacature is ontstaan na het vertrek van Femke Brenninkmeijer die in juni de nieuwe directeur van de Rotterdamse binnenvaartcoƶperatie NPRC is geworden.