Vrijdag 28 augustus – Henk van Laar (CoVadem) bij Studio Schuttevaer

ROTTERDAM 27 augustus 2020

Vrijdag 28 augustus is er opnieuw een aflevering van Studio Schuttevaer te zien. René Quist praat u bij over hete laatste nieuws uit de maritieme sector. Deze week is Henk van Laar van CoVadem te gast.

1 / 1 Studio Schuttevaer in de Delftse Poort in Rotterdam Studio Schuttevaer in de Delftse Poort in Rotterdam

De aflevering wordt live uitgezonden op YouTube vanaf 16:00 uur.

Quist praat met Van Laar over CoVadem. Het bedrijf verzamelt dieptemetingen van rivieren gemaakt door schippers, voor schippers. Zo kunnen schepen efficiënter aan de reis blijven, zelfs met veranderende rivierbodems en waterstanden.

Naast een gesprek met Van Laar is er ook een reportage gemaakt over hoe CoVadem in de praktijk in zijn werk gaat en is er een filmpje te zien van een stalen superjacht die motoren ingebouwd krijgt.

Iedereen kan zich gratis abonneren op ons YouTube-kanaal. Als je tijdens het abonneren op het belletje klikt, dan krijg je een melding zodra de uitzending begint.

Kijk mee en blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de branche. (Robin van den Bovenkamp)