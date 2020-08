Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Verbetering dankzij ertsen en granen Facebook

Cosco Shipping Bulk bestelde bij de Chinese werf Cosco HI Yangzhou 10 Newcastlemax bulkschepen van 210.000 dwt. Cosco benaderde alleen de genoemde werf. Opmerkelijk, want normaal benadert Cosco Shipping een aantal Chinese werven. De schepen, bouwprijs ongeveer $ 53 miljoen per stuk zijn bedoeld voor het vervoer van bauxiet van West-Afrika naar China.