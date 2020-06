Vrijdag 19 juni: première Studio Schuttevaer Facebook

Het is vrijdag 19 juni zover, dan gaat de eerste aflevering van Studio Schuttevaer in première. Hierdoor brengen we de maritieme sector niet alleen het nieuws via onze website en onze krant, maar doen we dat nu ook voortaan via een nieuwsjournaal.

1 / 1 Studio Schuttevaer in de Delftse Poort in Rotterdam Studio Schuttevaer in de Delftse Poort in Rotterdam

De eerste aflevering wordt live uitgezonden op YouTube vanaf 16:00 uur.

In de eerste aflevering gaat hoofdredacteur René Quist in gesprek met Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippersvereniging. Zij gaan praten over de ligplaatsenproblematiek.

Ook wijden we uit over ZESPacks, opgestart door Wärtsilä, Engie, ING en Havenbedrijf Rotterdam. Hoe gaat het elektrisch varen nou in zijn werk?

Daarnaast krijgen we beelden te zien van de nieuwe sluis bij Zaandam, waar Rijkswaterstaat nu mee bezig is.

Iedereen kan zich gratis abonneren op ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC4urZ2HQT1iHPU20dK8kK9A. Als je tijdens het abonneren op het belletje klikt, dan krijg je een melding zodra de uitzending begint.

Kijk mee en blijf houd op de hoogte van het laatste nieuws in de branche. (Robin van den Bovenkamp)