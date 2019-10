Schuttevaer Premium Grootschalige handhavingsactie Waddenzee Facebook

LAUWERSOOG 21 oktober 2019, 11:26

Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) organiseert dinsdag 22 en woensdag 23 oktober een gezamenlijke inspectie in het Waddengebied. Het is voor het eerst dat het SIW zo’n grote gebiedsoverschrijdende handhavingsactie organiseert in Noord-Nederland.

1 / 1 Luchtfoto van een reguliere inspectie van de haven van Lauwersoog. (Foto Luchtsurveillance Rijkswaterstaat) Luchtfoto van een reguliere inspectie van de haven van Lauwersoog. (Foto Luchtsurveillance Rijkswaterstaat)