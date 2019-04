Schuttevaer Premium Filipijns bedrijf verantwoordelijk voor onderbetaling op Nederlandse slepers Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 17 april 2019, 20:21

Het Filipijnse bedrijf CSC Manila moet opdraaien voor een zware boete voor onderbetaling van Filipijnse zeelieden op sleepboten van rederij Iskes in IJmuiden. Dat heeft de Raad van State woensdag 17 april bepaald in een hoger beroep. Het bedrijf probeerde de boete te ontlopen door te stellen dat Iskes de verantwoordelijke was. Maar de Raad is helder: CSC was juridisch gezien de werkgever en daarmee verantwoordelijk voor de onderbetaling.