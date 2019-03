Schuttevaer Premium Veel steun in Eerste Kamer-debat voor wet tegen zeepiraterij Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 13 maart 2019, 12:00

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 maart gedebatteerd met de Tweede Kamerleden Koopmans (VVD) en Van Helvert (CDA) en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over het initiatiefvoorstel Wet ter bescherming koopvaardij. Er was veel steun voor het voorstel. De stemming in de Senaat is dinsdag 19 maart.