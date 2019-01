Bij een handgemeen op de Britse coaster Eastern Vanquish is de Russische kapitein donderdagavond 17 januari zodanig gewond geraakt dat hij naar het ziekenhuis moest. Dat gebeurde toen het schip in de haven van Rostock lag.

Het gevecht was het gevolg van een kennelijke ruzie tussen de kapitein en de afmonsterende eerste stuurman. Waar de ruzie over ging is niet bekend, wel dat die zo hoog opliep dat de kapitein zodanig gewond raakte dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Na behandeling van verwondingen aan zijn gezicht besloot de man tegen het advies van de artsen in het ziekenhuis te verlaten. Slechts een paar uur later voer hij met zijn schip door naar Lübeck. ( BO