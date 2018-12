Schuttevaer Premium Kerstdagen: veertig migranten opgepikt die naar Engeland wilden oversteken Facebook

Twitter

CALAIS 28 december 2018, 00:14

De Franse kustwacht heeft tijdens de Kerstdagen in het Nauw van Calais opnieuw illegale migranten van zee laten oppikken die met bootjes Engeland probeerden te bereiken. Het zou in totaal gaan om zes reddingsoperaties in samenwerking met de Britse kustwacht, waarbij ongeveer veertig mensen opgespoord en van zee gehaald werden. De Britse autoriteiten spreken van georganiseerde mensensmokkel.

Op Eerste Kerstdag rond 08.00 uur werd het kustwachtcentrum CROSS Griz-Nez door de bemanningen van twee vrachtschepen gewaarschuwd dat ze een klein bootje met mensen aan boord hadden gezien in de buurt van het verkeersscheidingsstelsel. Een paar minuten later kwam er een melding van de medische hulpdienst SAMU dat negen migranten in nood waren op 12 mijl ten noorden van Calais.





Zoektocht

De gewaarschuwde marine stuurde een Dauphin helikopter naar het gebied om de mensen te zoeken. Ook de interventiesleper Abeille Languedoc en de snelle patrouilleboot Escaut van de maritieme grenspolitie uit Duinkerken werden opgeroepen om te helpen bij de zoektocht. Na ruim een uur lokaliseerde de helikopter het bootje, waar niet negen maar acht mensen in zaten, onder wie twee kinderen. Ze bleken motorpech te hebben. De acht opvarenden zijn door de grenspolitie aan boord genomen.





In de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag trof de Abeille Languedoc tijdens een surveillance opnieuw een bootje aan, weer in de buurt van het verkeersscheidingsstelsel op een kleine 10 mijl uit de kust van Calais. Aan boord bevonden zich drie mensen die door het patrouilleschip Searcher van de Britse Border Force aan boord zijn genomen. In vier andere gevallen zijn tijdens de twee Kerstdagen nog eens ongeveer dertig mensen opgepikt. Volgens het Britse ministerie gaat het om georganiseerde mensensmokkel.





De migranten zouden uit Irak, Iran en Afghanistan komen. In ieder geval een aantal van hen is in Groot-Brittannië aan land gebracht. Dat land heeft een grote aantrekkingskracht op migranten van buiten de EU omdat zij denken er snel werk te kunnen vinden, sneller dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Ook de taal speelt een rol. ( BO)