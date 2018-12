Schuttevaer Premium Ferry kapitein Red Falcon volledig kluts kwijt Facebook

COWES 10 december 2018, 08:23

De kapitein van de ro-ro ferry Red Falcon (94x18 m. 4128 t.) die op 21 oktober in Cowes Harbour op het Engelse eiland Wight aan de grond liep nadat het diverse afgemeerde jachten had geramd waarvan er een zonk, dacht dat hij de andere kant op voer. Dat meldt de krant Isle of Wight Country Express op grond van een uitgelekt rapport.