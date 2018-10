Schuttevaer Premium Noorse LNG-rederij IMSK na ruim 100 jaar niet meer te redden Facebook



OSLO / SINGAPORE 2 oktober 2018, 09:15

De Noorse rederij IMSK, voorheen IM Skaugen, pionier in het transport van LNG, is op de rand van liquidatie. Het bedrijf kwam in november 2017 in grote financiƫle problemen doordat een langjarige partner, de Canadese rederij Teekay, de samenwerking opzegde, zeven schepen uit een pool die het met IMSK vormde haalde en de activiteiten als concurrent voortzette.