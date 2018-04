Meer opvarenden FWN Rapide veilig Facebook

Twitter

Email GRONINGEN 26 april 2018, 09:49

Het aantal ontvoerde bemanningsleden van het Nederlandse vrachtschip FWN Rapide is geen 12 maar 11.

Dat melden diverse bronnen op gezag van rederijĀ Forest Wave. Aanvankelijk werd aangenomen dat 12 van de 14 opvarenden zaterdag waren gekidnapt in de Baai van Bonny, voor de Nigeriaanse kust. Er bleek zich echter nog een bemanningslid goed verstopt te hebben. Er is niets bekend over het lot van de bemanningsleden die door de piraten zijn meegenomen. Er zouden geen Nederlanders aan boord zijn geweest. (WdN)