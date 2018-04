Rotterdam ‘Port of the Year' voor zeevarenden Facebook

Twitter

Email GENEVE 24 april 2018, 09:58

De haven van Rotterdam is maandag 23 april door de ISWAN (International Seafarers' Welfare & Assistance Network) in Genève uitgeroepen tot ‘Port of the Year 2018' . Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst over de Maritime Labour Convention op het kantoor van de International Labour Organisation (ILO). Rotterdam krijgt de prijs vanwege de inspanningen om een gastvrije haven voor zeevarenden te zijn.

1 / 1 Het zeemanshuis The Bridge in gemeenschapshuis De Man in Oostvoorne maakt Rotterdam een winnende haven. (Foto Havenbedrijf Rotterdam) Het zeemanshuis The Bridge in gemeenschapshuis De Man in Oostvoorne maakt Rotterdam een winnende haven. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

‘Wij zijn blij met deze prijs, want het bevestigt dat we goed bezig zijn om een haven te worden waar zeevarenden graag naartoe komen', zegt havenmeester René de Vries. Sinds drie jaar is hij voorzitter van het Rotterdam Port Welfare Committee (RPWC). Dit is een samenwerkingsverband tussen Deltalinqs, VRC, stichting De Beer en het Havenbedrijf.

ISC The Bridge

RPWC heeft het nieuwe zeemanshuis International Seafarers' Centre The Bridge in Oostvoorne door een startondersteuning mogelijk gemaakt. Inmiddels hebben in twee jaar tijd meer dan 4.000 zeevarenden het huis bezocht RPWC heeft ook zorg gedragen voor een mobiele wifi cabine in de Botlek.

Het samenwerkingsverband heeft de afgelopen jaren een grote impuls gegeven aan tientallen vrijwilligers uit Rotterdam en omstreken. Zij bezoeken schepen, nemen mobiele wifi routers mee aan boord, bieden transport naar de zeemanshuizen en bemannen deze zeemanshuizen. Bij het fonds kan iedereen, bedrijf en particulier, geld aanvragen voor projecten en initiatieven. Het mag daarbij gaan om een specifieke groep, bijvoorbeeld zeevaren

den die graag sporten of zeevarenden in een bepaald stuk van de haven, zoals de Botlekhaven. De Maritime Labour Convention van de ILO, sinds enkele jaren van kracht, regelt de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor zeevarenden wereldwijd en doet tevens een oproep om goede walvoorzieningen in havens te bieden; een havenbezoek is voor een zeevarende de gelegenheid om contact met familie en vrienden op te nemen, even een afwisseling te krijgen van de routine op zee, mensen te treffen en medische zorg te krijgen. (DvdM)