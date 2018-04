Zeelieden FWN Rapide bij Nigeria gekidnapt Facebook

Van het Nederlandse vrachtschip FWN Rapide (10.609 t) van ForestWave uit Groningen zijn 12 van de 14 bemanningsleden gekidnapt door Nigeriaanse piraten. Dat gebeurde zaterdagmorgen 21 april in de Baai van Bonny. Het schip was onderweg van Takoradi in Ghana naar Onne, bij Port Harcourt in Nigeria.

1 / 1 De FWN Rapide is door de twee overgebleven bemanningsleden naar een veilig plaats gebracht. (Archieffoto ForestWave) De FWN Rapide is door de twee overgebleven bemanningsleden naar een veilig plaats gebracht. (Archieffoto ForestWave)

ForestWave bevestigde maandagmorgen dat 12 bemanningsleden bij een aanval van piraten van boord zijn gehaald. Het gaat om mensen van verschillende nationaliteiten. ForestWave legt de hoogste prioriteit bij het maken van contact met de ontbrekende zeelieden en hun veilige terugkeer.

Het bedrijf heeft contact gehad met het schip, dat door de overgebleven bemanningsleden naar een veilige plaats is gebracht. Verder is er contact met de Nigeriaanse overheid en de lokale vertegenwoordigers van ForestWave in de landen van herkomst van de ontvoerde zeelieden. (WdN)