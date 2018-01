Landrot Jesse Schievink wint Nautilus-prijs Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 30 januari 2018, 10:26

Jesse Schievink van het STC MBO College in Rotterdam is onderscheiden met de Nautilus-prijs ‘Meest Sociale Student'. Hij kreeg als één van de 113 zeevaartstudenten het certificaat uitgereikt.

1 / 1 Trotse ‘landrot' Jesse kijkt haar verliefd aan...en gaat graag met zijn Ilja op de foto. (Foto Hans Walthie / Nautilus) Trotse ‘landrot' Jesse kijkt haar verliefd aan...en gaat graag met zijn Ilja op de foto. (Foto Hans Walthie / Nautilus)

‘De vraag is alleen: Is het een echte zeeman? Want hij heeft al gekozen voor het bestaan van landrot en voor het beroep van dieselmonteur aan de wal', zei Hans Walthie, communicatie adviseur van de zeeliedenvakbond, donderdag 25 januari bij de prijsuitreiking in het volgepakte auditorium aan de Lloydstraat in Rotterdam.

Werken op zee te saai

Prijswinnaar Jesse (21 jaar) stelde ‘vereerd en verrast' te zijn met het winnen van zijn prijs. ‘Sociaal bezig zijn, zit mij in het bloed. Met elkaar moet je het doen. Te land en ter zee.' Toch gaat Jesse niet naar zee. ‘Iets te saai voor mij toch', aldus Jesse. ‘Ik houd meer van sleutelklussen aan land. Want daar komen vaak de complexe klussen binnen; op een werf bijvoorbeeld. Op zee is het toch meer stationair vaak. Toch heb ik hier op de STC een prima opleiding mogen volgen. Die neemt niemand me meer af.'

Een andere reden die bij Jesse een rol speelt om aan land te blijven is zijn verkering Ilja. ‘Ja', geeft zij eerlijk toe, ‘ik zie hem liever bij me in de buurt werken. Zoveel weken achter elkaar weg steeds, dat trekt ons een stuk minder.' (DvdM)