De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ontving donderdag 30 november de VRC-penning tijdens het jaardiner van de Vereniging Rotterdamse Cargadoors in Ridderkerk. De VRC-penning is een blijk van waardering voor prestaties, bijdragen en werkzaamheden die de haven van Rotterdam ten goede komen.

1 / 1 Schipper Pleun de Koning (links op de foto met VRC-penning) en KNRM's Edward Zwitser (met oorkonde) namen de prijs tijdens het jaardiner van de cargadoors in ontvangst. (Foto VRC) Schipper Pleun de Koning (links op de foto met VRC-penning) en KNRM's Edward Zwitser (met oorkonde) namen de prijs tijdens het jaardiner van de cargadoors in ontvangst. (Foto VRC)

De VRC-penning is een voorname prijs binnen de maritieme sector. Eerdere winnaars zijn onder andere de KRVE, ECT en STC. Bestuurslid Pieter Bloemendaal van de VRC overhandigde de erepenning aan Pleun de Koning, de reddingbootschipper van KNRM Hoek van Holland.

Bloemendaal benadrukte de waarde van de KNRM voor het aanloopgebied van de Rotterdamse haven, maar met name ook de importantie van de Radio Medische Dienst van de KNRM.

Namens de KNRM bracht Edward Zwitser de dankbetuiging over aan de aanwezigen: ‘Geweldig dat de rederijen en de havenbedrijven op deze manier hun waardering uiten voor de vrijwillige reddingbootbemanningen die 24 uur per dag en onder alle omstandigheden klaarstaan voor de zeeman in nood. Dat die waardering al sinds mensenheugenis ook gepaard gaat met de zogenaamde scheepsbijdragen aan de KNRM stemt ons dankbaar. Wij zijn blij en verguld met de goede band en danken de VRC voor deze blijk van erkenning.' (DvdM)