‘Toe Jan van Riebeeck in 1652 aan die Kaap gekom het, het hy 'n dam laat uitgrawe om water an seilskepe te voorsien. Dit was onbevredigend en in 1663 het die Here XVII vir Zacharias Wagenaer, die nuwe Kommandeur, gelas om ‘n reservoir te bou om die watervoorraad te verbeter.