CARIBISCH GEBIED 28 januari 2022, 08:00

Werken bij de kustwacht in het Caribisch Gebied gaat niet alleen over het onderscheppen van drugs. ‘Wij brengen rust op de eilanden’, zegt Mirielo Balentina, een van de hoofdrolspelers in de nieuwe National Geographic-documentaireserie Kustwacht Caribisch Nederland. Vanaf 23 januari is de serie te zien.

1 / 1 Mirielo Balentina en zijn collega's van de Kustwacht in het Caribisch Gebied. (Foto's via Walt Disney Company) Mirielo Balentina en zijn collega's van de Kustwacht in het Caribisch Gebied. (Foto's via Walt Disney Company)

(Robin van den Bovenkamp)