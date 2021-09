Schuttevaer Premium Zware Kees: Turfboet Facebook

Twitter

Rotterdam 02 september 2021, 20:00

Wie ooit op de Maasvlakte is geweest zal waarschijnlijk onder de indruk zijn geraakt van de immense aantallen containers die hier worden overgeslagen. In de Amazonehaven, Europahaven, Amaliahaven en Prinses Arianahaven; tienduizenden containers, zover het oog reikt. Honderden containerkranen lossen en laden de grootste containerschepen, soms met een capaciteit van 24.000 teu, in razend tempo. Dag en nacht, in weekends en op feestdagen.