Hyundai ontwikkelt containerfeeder speciaal voor Europese markt

ULSAN 24 april 2021, 09:00

Klassenbureau DNV heeft de Koreaanse werf Hyundai Mipo Dockyard (HMD) de principe-goedkeuring gegeven voor het ontwerp van een 1900 teu feederschip speciaal voor de Europese markt. Een deel van de procedure had plaats in het DNV Container Excellence Centre in Hamburg en werd afgerond door DNV Korea.