Prinses Margriet steekt zeevarenden hart onder de riem (video)

ROTTERDAM 04 mei 2020, 12:31

‘Juist nu wil ik u, zeevarenden en uw familie, een hart onder de riem steken’, zegt Hare Koninklijke Hoogheid prinses Margriet op 4 mei in een videoboodschap aan de Nederlandse koopvaardij, waarvan zij en haar zoon Maurits petekind zijn. ‘U bent wel heel bijzonder in een lockdown situatie, omdat u letterlijk geen kant op kunt.’

1 / 1 HKH prinses Margriet: ‘Bijzonder in een lockdown situatie.’ (Beeld uit de video) HKH prinses Margriet: ‘Bijzonder in een lockdown situatie.’ (Beeld uit de video)

Zeevarenden zitten wereldwijd vast aan boord van schepen, ook de zeevarenden aan boord van Nederlandse zeeschepen. Door de coronapandemie is het vrijwel onmogelijk geworden om ze af te lossen.

Ook in de oorlogsjaren 1940-1945 zaten zeevarenden vast op hun schepen. ‘Wel 18.000! De Nederlandse koopvaardij had een groot aandeel in de strijd tegen de Duitsers en vanaf 1941 ook tegen de Japanners’, memoreert prinses Margriet. Een abstracte parallel met de situatie van nu is volgens haar waarneembaar. Al gaat een echte vergelijking vanzelfsprekend niet op, de onzekerheid en de gevaren tijdens de Tweede Wereldoorlog waren van een heel andere orde dan de gevolgen van de coronapandemie die de wereld nu in haar greep houdt.

Dit jaar kan de herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument ‘De Boeg’ in Rotterdam niet doorgaan. Helaas, maar begrijpelijk. Daarom maakt HKH Prinses Margriet ook van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog. De Prinses verwijst naar de offers van de opvarenden van Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd. Terwijl hun gezinnen onder druk werden gezet in het bezette Nederland, konden zeevarenden jarenlang niet naar huis. (DvdM)