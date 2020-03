Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: ‘China alweer op de terugweg’ Facebook

Twitter

Papendrecht 18 maart 2020, 10:00

De droge-ladingmarkt voelt nog steeds de gevolgen van de coronavirus in vooral China. Ondanks optimistische geluiden zal er nog flink wat tijd overheen gaan om op het oude niveau terug te komen. De Deense rederij Norden verwacht geen spoedige verbetering, in elk geval niet voor juni, juli. Gezien de voortdurende problemen in China kan die inschatting nog wel eens te optimistisch zijn.