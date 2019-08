Schuttevaer Premium EU-missie Hormuz komt nog niet van de grond Facebook

HELSINKI 29 augustus 2019, 16:25

Een EU-missie in de Straat van Hormuz is voorlopig niet aan de orde. ‘Het is nog te vroeg om daar specifiek over te zijn’, zei minister Stef Blok in Helsinki, waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie bijeen zijn voor informeel overleg.