Schuttevaer Premium België presenteert douaneplatform BE-Gate voor e-commercemarkt Facebook

Twitter

Email MÜNCHEN 15 juni 2019, 11:22

De Belgische douane heeft op de beurs Transport & Logistic in München het innovatieve BE-GATE douaneplatform gepresenteerd. Het is speciaal ontworpen om de efficiëntie van de douaneafhandeling voor grensoverschrijdende goederenstroom in de groeiende e-commercemarkt te versnellen en te vergroten.