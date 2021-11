Eén dode nadat busje te water raakt bij Westsluis Terneuzen Facebook

TERNEUZEN 05 november 2021, 14:24

Bij de Westsluis aan de Buitenhaven in Terneuzen is vrijdagochtend een auto met daarin zes personen te water geraakt. Eén persoon kwam vast te zitten in het voertuig. Deze persoon is overleden, zo heeft de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) bevestigd. Het busje lag volgens de Veiligheidsregio tegen een binnenvaartschip aan.

1 / 1 Het busje wordt uit het water gehaald door een schip van Multraship. (Foto HVZeeland) Het busje wordt uit het water gehaald door een schip van Multraship. (Foto HVZeeland)

(HVZeeland)