Schuttevaer Premium Aan de Reis: Laagste stand bij Lobith ooit Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 29 augustus 2018, 13:00

Schippers noemen de markt het hele jaar al moeizaam en ook nu, met het lage water, is het moeilijk een goede reis te krijgen. Veel werk wordt achtergehouden in afwachting van meer water en met deze lage waterstand wordt het zelfs met toeslagen moeilijk om geld te verdienen. Op de Donau kunnen alleen nog schepen met zeer geringe diepgang varen. Op de Beneden-Rijn was weinig werk. Ook op de Duitse kanalen was weinig werk. Vrijwel al het werk gaat in blokvracht weg.