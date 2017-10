NPRC kiest Kees de Vries in Raad van Commissarissen Facebook

Kees de Vries, oud-directeur van Koninklijke Schuttevaer, is zaterdag 7 oktober toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de NPRC, nadat de leden van de binnenvaartcoöperatie tijdens de algemene ledenvergadering in grote meerderheid instemden met de voordracht. De Vries volgt aftredend commissaris Jan Veldman op.

De Raad van Commissarissen van de NPRC is belast met het brede toezicht op de coöperatie en functioneert tevens als strategisch klankbord. Directeur Stefan Meeusen is verheugd over de benoeming van De Vries. ‘Kees heeft een enorm track record opgebouwd in de sector en ik ken hem als iemand met een groot hart voor de binnenvaart. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij bovendien een groot en belangrijk netwerk opgebouwd.'

Coöperatie NPRC vervoert jaarlijks meer dan 13 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. De coöperatie heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg. De NPRC gelooft in samenwerken en innovatie en is de grootste Nederlandse dienstverlener in de binnenvaart.

Kees de Vries is niet onbekend in de binnenvaart. Tot eind 2015 was hij 24 jaar directeur bij de nautisch-technische brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer. Naast de belangenbehartiging op infrastructurele zaken was De Vries vanuit Schuttevaer ook betrokken bij onder andere het Bureau Voorlichting Binnenvaart, Bureau Telematica Binnenvaart en Inland Navigation Europe.

Sinds 2016 zet De Vries zijn opgebouwde kennis over de binnenvaart in als zelfstandig adviseur. Zo was hij betrokken bij een aantal studies over het gebruik van natte infrastructuur bij lokale overheden. Daarnaast is hij recent gestart als deeltijd directeur external affairs bij de maatschappelijke onderneming Sea Ranger Service en als columnist van Schuttevaer. (DvdM)