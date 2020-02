Schuttevaer Premium Subsidie helpt spoor vooruit Facebook

Twitter

DEN HAAG 27 februari 2020, 16:59

Mede dankzij een subsidieregeling is het goederenvervoer per spoor vorig jaar 6% toegenomen naar 14,3 miljard tonkilometer. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu is verheugd met deze ontwikkeling. ‘Het is een eerste indicatie dat het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, gericht op groei, zijn vruchten afwerpt.’